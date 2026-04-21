Londra ha annunciato questa mattina un piano energetico urgente volto a contenere gli aumenti delle spese per luce e gas. La strategia mira a proteggere sia le famiglie che le imprese dai rincari legati ai prezzi dei combustibili fossili, con misure che coinvolgono interventi diretti sul mercato e sui costi energetici. Nessun dettaglio sulle modalità specifiche, ma l’obiettivo dichiarato è garantire una maggiore stabilità nel settore energetico.

Londra ha varato questa mattina una strategia energetica d’urgenza per proteggere il tessuto economico e le famiglie britanniche dai rincari dei combustibili fossili, puntando tutto sulla stabilità delle. Il piano, presentato dal Dipartimento per la sicurezza energetica, mira a scardinare il meccanismo che lega i costi dell’elettricità alle fluttuazioni del gas, cercando di offrire un sollievo immediato in un momento in cui i prezzi del gas naturale sono schizzati a oltre 153 pence per therm (corrispondenti a 60,03 euro per MWh) a causa delle tensioni in Medio Oriente. La sfida contro la volatilità del gas e il nuovo modello dei contratti fissi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette luce: il piano di Londra per bloccare i rincari del gas

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