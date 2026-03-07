Bollette di luce e gas | una famiglia pontina spende più di 1.800 euro in un anno E occhio ai rincari

Una famiglia della provincia di Latina ha speso oltre 1.800 euro in un anno per le bollette di luce e gas. L’analisi di Facile ha rilevato i costi sostenuti dalle famiglie pontine e del Lazio, mettendo in evidenza un aumento dei rincari rispetto agli anni precedenti. Il dato si riferisce ai consumi e alle spese di una singola famiglia.

L’analisi di Facile.it sulla base dei dati del 2025; quella di Latina la provincia più costosa per le bollette della luce. Attenzione agli effetti della guerra in Iran e agli effetti che potrebbe avere l’aumento del prezzo delle materie prime Quanto spendono le famiglie pontine e del Lazio per le bollette di luce e gas? A rispondere a questa domanda è un’analisi di Facile.it che prende in considerazione la spesa media nel 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata; una spesa che nel Lazio è stata pari a 1.714 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco più di 1. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Bollette 2025 a Como, stangata da oltre 2.600 euro l'anno: tra le province più care per luce e gas

Bollette: in Provincia di Viterbo 1.648 euro a famiglia nel 2025Secondo l'analisi di Facile.it, in provincia di Viterbo nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 705 euro per la bolletta dell ... newtuscia.it

