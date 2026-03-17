Ue Von Der Leyen presenta il piano emergenza anti-rincari | le opzioni per ridurre i prezzi di gas e bollette

La presidente della Commissione europea ha inviato una lettera ai rappresentanti dei Ventisette in cui presenta un piano d'emergenza contro il rincaro dei prezzi di gas e bollette, mirato a rispondere alla crisi energetica causata dalla situazione in Medio Oriente. Nel documento vengono illustrate le diverse opzioni a disposizione dell’Unione europea per ridurre i costi energetici dei cittadini e delle imprese.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha illustrato, in una lettere inviata ai Ventisette, il piano d'emergenza Ue per fronteggiare il caro energia provocato dalla crisi in Medio Oriente. Tra le linee d'azione aiuti alle industrie energivore, tagli alla tasse sull'elettricità, limiti al prezzo del gas e focus sulle rinnovabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Energia, von der Leyen ai 27:ecco le opzioni per ridurre prezzi Energia, l’UE accelera su rinnovabili e nucleare per evitare nuove crisi delle bollette. Von der Leyen: “Un errore interrompere Green Deal”Ogni crisi geopolitica che coinvolge i grandi produttori di energia rischia di trasformarsi in uno shock per le bollette europee. Tutti gli aggiornamenti su Ue Von Der Leyen presenta il piano... Temi più discussi: Von der Leyen e Kallas: l'Ue si adatti a un ordine mondiale coercitivo; Von der Leyen cambia rotta: L'Europa ha sbagliato a voltare le spalle al nucleare; Von der Leyen: '10 giorni di guerra sono costati all'Ue 3 miliardi per l'energia'; Ha paura di Trump: von der Leyen nel mirino della sinistra europea (e del governo Sanchez). Ue, Von Der Leyen presenta il piano emergenza anti-rincari: le opzioni per ridurre i prezzi di gas e bolletteLa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha illustrato, in una lettere inviata ai Ventisette, il piano d'emergenza Ue per fronteggiare ... fanpage.it Ue, cosa intende fare Von der Leyen per alleggerire i prezzi dell'energiaSarà dedicato all'emergenza energetica causata dalla guerra in Iran il vertice europeo di questo giovedì e venerdì. Nell'annunciarlo, nella consueta lettera ai leader, la presidente della Commissione ... tg.la7.it Ue, cosa intende fare Von der Leyen per alleggerire i prezzi dell'energia. Link nel primo commento - facebook.com facebook Ue, cosa intende fare Von der Leyen per alleggerire i prezzi dell'energia x.com