Rogo nel deposito edile a Samarate | allerta vicino a Malpensa

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un deposito di materiali edili a Samarate, vicino all’aeroporto di Malpensa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato un deposito situato in una zona di rilevante attività industriale e logistica, creando allerta tra le autorità locali.

Un incendio ha colpito un deposito di materiali per l’edilizia a Samarate nella mattinata di questo sabato 11 aprile, scatenando l’intervento immediato dei soccorsi in una zona strategicamente rilevante per l’indotto industriale e logistico. Le fiamme, divampate intorno alle 10:50 in via Cascina Costa, hanno interessato la tettoia della struttura e il materiale stoccato all’interno del sito, situato nelle immediate vicinanze della sede Leonardo e dell’area aeroportuale di Malpensa. Efficacia operativa e contenimento del rischio nel distretto produttivo. La rapidità con cui i vigili del fuoco hanno gestito l’emergenza è stata determinante per evitare che il rogo si estendesse ad altre proprietà o strutture limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo nel deposito edile a Samarate: allerta vicino a Malpensa Cagnano Varano, rogo notturno distrugge un deposito edile: danni enormiUn violento incendio ha devastato durante la notte un deposito di materiali per l’edilizia situato nella zona periferica di Cagnano Varano, in... Rogo nel deposito della ditta rifiuti: 7 mezzi in fiammeSul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla Sede Centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal...