Il 25 aprile si è svolto un torneo di bocce che ha visto coinvolte diverse associazioni sportive e di volontariato. L’ASD Bocciofila Villa Arangea, in collaborazione con l’Associazione Liberi Pensieri e l’ASD Ortì Petanque, ha presentato ufficialmente l’evento nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Questa iniziativa rappresenta il secondo appuntamento del Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà.

L’ASD Bocciofila Villa Arangea, insieme all’Associazione Liberi Pensieri e all’ASD Ortì Petanque, ha presentato ufficialmente nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il secondo appuntamento dedicato al Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà. L’iniziativa sportiva, che vede una forte sinergia con il mondo del volontariato, si svolgerà il 25 aprile a partire dalle ore 9:00 presso il Bocciodromo di Gallina, situato in Piazza S. Francesco de Sales. Protagonisti e dettagli organizzativi della competizione. Il tavolo della presentazione ha la partecipazione di figure chiave per la disciplina e il territorio: Guglielmo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bocce e solidarietà: il torneo del 25 aprile unisce sport e volontariato

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