Tamponamento tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav | due operai in ospedale

Due operai sono stati portati in ospedale dopo un incidente nel cantiere Tav di Lonato del Garda. L’incidente è avvenuto a causa di un tamponamento tra due carrelli ferroviari. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire i lavoratori in ospedale per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di verifica.

Due operai sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale, dopo un infortunio avvenuto nel cantiere Tav di Lonato del Garda. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi (giovedì 16 aprile) intorno alle 8.30, nell’area alle spalle dello stabilimento Feralpi, all’altezza di via Faccendina.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Scontro tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav: due operai in ospedaleDue operai sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale, dopo un infortunio avvenuto nel cantiere Tav di Lonato del Garda. Leggi anche: Fuga di gas nel cantiere del raddoppio ferroviario, due operai in ospedale