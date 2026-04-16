Scontro tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav | due operai in ospedale
Due operai sono stati trasportati in ospedale dopo un incidente avvenuto nel cantiere Tav di Lonato del Garda. L’incidente ha coinvolto due carrelli ferroviari, che si sono scontrati durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato assistenza ai due operai prima di accompagnarli in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Due operai sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale, dopo un infortunio avvenuto nel cantiere Tav di Lonato del Garda. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi (giovedì 16 aprile) intorno alle 8.30, nell’area alle spalle dello stabilimento Feralpi, all’altezza di via Faccendina.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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