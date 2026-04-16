Scontro tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav | due operai in ospedale

Due operai sono stati trasportati in ospedale dopo un incidente avvenuto nel cantiere Tav di Lonato del Garda. L’incidente ha coinvolto due carrelli ferroviari, che si sono scontrati durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato assistenza ai due operai prima di accompagnarli in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.