Blocco prezzi e massima flessibilità | la nuova sfida ai viaggi

Il gruppo Nicolaus-Valtur ha lanciato l’iniziativa denominata Zero rischi, vacanze più leggere per contrastare le incertezze generate dalle tensioni geopolitiche che stanno condizionando le scelte di viaggio e i flussi economici. Attraverso una strategia che integra flessibilità operativa, stabilità dei costi e competenze organizzative, l’operatore mira a stabilizzare il mercato riducendo l’esposizione ai rischi lungo l’intera filiera del valore. La gestione della volatilità economica tramite il blocco dei prezzi. Uno dei pilastri fondamentali su cui si regge la nuova offerta riguarda la protezione del potere d’acquisto del viaggiatore di fronte alle oscillazioni dei mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Fmi, 'imprudente blocco aumento prezzi o taglio accise sui carburanti'. Kammer: 'Paesi come Svezia hanno margini manovra a differenza di Francia e Italia' #ANSAmotori #ANSA x.com