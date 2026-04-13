Iran lo stretto di Hormuz è chiuso Trump | Blocco oggi dalle 16 La sfida di Teheran | Godetevi i prezzi della benzina

Lo stretto di Hormuz è stato chiuso, con le autorità iraniane che hanno annunciato il blocco dalle 16, secondo le dichiarazioni dell’amministrazione statunitense. Nel frattempo, a Islamabad si sono concluse le trattative tra i rappresentanti degli Stati Uniti e il governo locale, con la delegazione guidata da un funzionario che ha lasciato il paese dopo aver dichiarato che l'ultima proposta non prevedeva impegni sul nucleare.

I negoziati di Islamabad sono falliti: la delegazione Usa guidata da Vance ha lasciato il Pakistan: "Era l'ultima offerta, non si sono impegnati sul nucleare". Secca la replica di Teheran: "Richieste irragionevoli". Subito sono riesplose le tensioni, con Trump che ha annunciato un blocco navale dello stretto di Hormuz. L'Iran definisce "ridicola" questa minaccia, mentre la Gran Bretagna si defila e dice che non parteciperà alla pericolosa gestione dello Stretto. Pechino getta acqua sul fuoco: "La navigazione non subisca ostacoli". Gli Stati Uniti dicono che dalle 16 di oggi bloccheranno le navi che transitano nello stretto di Hormuz per entrare e uscire dai porti iraniani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran, lo stretto di Hormuz è chiuso. Trump: "Blocco oggi dalle 16". La sfida di Teheran: "Godetevi i prezzi della benzina" Hormuz è nuovamente chiuso. Trump: "Il blocco dei porti da oggi alle 16". Ghalibaf: "Ora godetevi i prezzi della benzina"Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz. Trump: “Blocco dei porti iraniani da oggi alle 16”. Ghalibaf: “Godetevi i prezzi attuali. Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Il comandante della marina iraniana Shahram Irani ha liquidato – definendola ‘ridicola’ – la minaccia di Donald Trump di bloccare le navi in entrata...