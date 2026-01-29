Salta il concerto al centro sociale La band Usa | no a bandiere pro Pal

Questa sera il concerto degli Earth al centro sociale Tpo di Bologna è saltato all’ultimo minuto. La band americana ha deciso di annullare l’esibizione dopo che è stata esposta una bandiera della Palestina all’interno del locale. La bandiera, presente da tempo all’interno del centro sociale, ha scatenato la reazione del pubblico e degli organizzatori, portando alla decisione di cancellare lo spettacolo poco prima dell’inizio. Nessun altro evento è stato confermato per quella serata.

È bastata una bandiera della Palestina esposta e appesa – da sempre, non solo da quando è iniziato, due anni fa, il conflitto in Medio Oriente – all'interno del Tpo, centro sociale bolognese che ospita eventi culturali e musicali, per annullare il concerto live degli Earth poco prima della loro esibizione. A prendere la decisione, il Tpo stesso, dopo un confronto con il leader della band metal di Seattle, Dylan Carlson (foto). Il gruppo avrebbe chiesto al centro sociale di rimuovere la bandiera palestinese dal palco. Una decisione che "non era una possibilità", scandiscono dal Tpo. Che, appunto, ha annullato la serata, con il locale pieno e il pubblico già sotto al palco.

