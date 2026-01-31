Askatasuna ringraziamo Meloni | bandiere pro Pal e No Tav al corteo

Gli antagonisti si sono radunati questa mattina davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino, per una manifestazione di protesta. I partecipanti hanno sfilato con bandiere pro Pal e No Tav, gridando slogan contro le autorità e contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna avvenuto il 18 dicembre. La manifestazione è partita senza incidenti, ma ha riacceso le tensioni sulla gestione degli spazi sociali in città.

"Askatasuna vuol dire libertà, Askatasuna siamo tutti noi, siamo solo all'inizio": così gli antagonisti che si sono ritrovati davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino, per il corteo di protesta organizzato dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna dello scorso 18 dicembre. "Gli scioperi e i 'blocchiamo tutto' - hanno detto i manifestanti - sono stati solo un assaggio di quello che il popolo può fare". In migliaia (50mila secondo gli organizzatori) sono partiti in corteo da Porta Susa, Porta Nuova e Palazzo Nuovo. "Migliaia di persone sono in arrivo da tutta Italia per partecipare a una giornata importante che segna non la fine ma l'inizio di un'iniziativa volta a costruire un'opposizione reale al governo Meloni - hanno detto gli organizzatori - sarà una giornata lunga che vogliamo sia il più partecipata possibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sabato pomeriggio, a Milano, si è svolto il corteo Pro Pal, con circa mille partecipanti secondo le stime della questura.

Durante il corteo Pro Pal in Milano, un cronista de Il Giornale è stato oggetto di insulti e provocazioni, tra cui richieste di allontanamento e commenti offensivi.

