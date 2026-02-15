Operazione montagna sicura sanzioni e denunce dei carabinieri per guida sotto l’effetto di alcol

I carabinieri di Randazzo hanno fermato un'auto di grossa cilindrata, guidata da un 30enne di Santa Domenica Vittoria, perché sospettavano che fosse sotto l’effetto di alcol. La decisione è arrivata dopo aver notato il veicolo in circolazione nel centro cittadino, agendo in risposta a segnalazioni di comportamenti pericolosi. Durante il controllo, l’uomo è stato sottoposto all’alcoltest, che ha confermato il suo stato di ebbrezza. Per questo motivo, i militari hanno applicato sanzioni e avviato le pratiche per una denuncia penale.

In tre occasioni il controllo etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita, facendo così scattare il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia penale per i guidatori I carabinieri, durante un servizio di perlustrazione del centro di Randazzo, hanno notato un'auto di grossa cilindrata e hanno sottoposto il conducente, un 30enne di Santa Domenica Vittoria, ritenendo che potesse essere in stato di ebbrezza. Il controllo etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita, facendo così scattare il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia penale. A Castiglione di Sicilia, poi, nella frazione di Mitogio un catanese di 50anni è stato trovato alla guida di una monovolume di classe media, con la revisione scaduta dal 2019.