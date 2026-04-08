Nelle ultime ore, i carabinieri hanno condotto controlli congiunti tra Trecastagni e Viagrande, concentrandosi su diverse zone del territorio. Durante le operazioni sono state elevate sanzioni e sono state presentate alcune denunce. Le ispezioni si sono svolte in modo coordinato, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti. L’attività rientra in un’azione più ampia di controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ispezioni congiunte sul territorio. Prosegue l’attività di controllo dei carabinieri nelle aree di Trecastagni e Viagrande. I militari, affiancati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato una serie di verifiche su diverse attività commerciali. L’obiettivo è stato quello di garantire il rispetto delle norme sanitarie, della tracciabilità degli alimenti e della tutela dei lavoratori. Irregolarità in una gastronomia. A Viagrande, durante un’ispezione in una gastronomia specializzata in prodotti ittici, è emersa una violazione significativa: circa 11 chili di pesce erano privi di tracciabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli dei carabinieri tra Trecastagni e Viagrande: sanzioni e denunce

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