Blitz con i cani antidroga a Tarquinia denunciata una 65enne

Venerdì scorso, la Polizia di Stato di Tarquinia ha effettuato un controllo straordinario del territorio con l'ausilio di un’unità cinofila proveniente da Fiumicino. Durante l’operazione, sono stati ispezionati diversi punti della città. È stata denunciata una donna di 65 anni sospettata di detenzione di sostanze stupefacenti. Il blitz si è concluso con il sequestro di alcuni elementi ritenuti riconducibili all’attività illecita.

Nella giornata di venerdì scorso, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Tarquinia, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’ausilio di un’unità cinofila proveniente dall’Ufficio Polizia di Frontiera di Fiumicino, che ha interessato le vie del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Blitz con cane antidroga a Tarquinia, denunciata una 65enne Blitz antidroga nella parte bassa di Frosinone: il fiuto dei cani incastra un 58enne.Gli agenti della Squadra Mobile sono andati a colpo sicuro, bussando alla porta di un’abitazione situata nella parte bassa del capoluogo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Droga spedita con i corrieri, blitz della finanza con i cani. Sequestri e un arresto; Irregolarità nell'allevamento di cuccioli di cane, scatta il blitz: denuncia e maxi multa; Blitz di carabinieri e Ausl in un allevamento di cani, sequestri e sanzioni; Decine di cuccioli chiusi in gabbie: fermato un furgone che trasportava cani di grossa taglia. Droga spedita con i corrieri, blitz della finanza con i cani. Sequestri e un arrestoDroga ordinata tramite i comuni corrieri, spedita e consegnata come uno qualsiasi tra i pacchi che vengono recapitati a migliaia ogni giorno. Un nuovo ... espansionetv.it CONTROLLI CONGIUNTI - Maddaloni dice basta ai maltrattamenti: blitz della Polizia Locale contro i cani legati GUARDA LE FOTO18:04:53 Maddaloni si risveglia sotto il segno della legalità e della tutela degli animali. Nella mattinata odierna, un’operazione congiunta tra la Polizia Locale e le Guardie Zoofile ha portato a un ... casertafocus.net Spaccio dalla casa ai domiciliari: arrestato 46enne a Taranto Nuovo blitz dei Falchi nello stabile di via Capecelatro: sequestrati cocaina e sistema di videosorveglianza Movimenti sospetti, continui ingressi e uscite rapide di giovani già noti come assuntori: seg facebook Blitz in mare aperto, i Marines USA si calano da un elicottero e sequestrano una nave iraniana nel Mar Arabico x.com