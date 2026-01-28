Blitz antidroga nella parte bassa di Frosinone | il fiuto dei cani incastra un 58enne

Gli agenti della Squadra Mobile di Frosinone hanno fatto un'operazione a sorpresa nella parte bassa della città. Hanno bussato a una porta di un appartamento e, grazie al fiuto dei cani, sono riusciti a trovare droga e a fermare un uomo di 58 anni. La polizia ha agito senza esitazioni, portando a termine il blitz in modo rapido e deciso.

Gli agenti della Squadra Mobile sono andati a colpo sicuro, bussando alla porta di un'abitazione situata nella parte bassa del capoluogo. L'operazione, scattata nella giornata di ieri, ha portato alla denuncia di un uomo di 58 anni, residente in zona, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento non è stato casuale. I poliziotti di Frosinone lavoravano da tempo su una pista precisa, frutto di una pregressa attività info-investigativa che indicava l'abitazione del 58enne come possibile base per lo smercio di droga. Per non lasciare nulla al caso, la Squadra Mobile ha richiesto il supporto specialistico del Reparto Cinofili di Nettuno.

