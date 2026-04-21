Blitz con cane antidroga a Tarquinia denunciata una 65enne

Venerdì 17 aprile, nel centro storico di Tarquinia, la polizia ha effettuato un controllo straordinario con un cane antidroga. Durante l’operazione sono state identificate 26 persone, una donna di 65 anni è stata denunciata, mentre un giovane di 19 anni è stato segnalato alla prefettura. L’intervento si è concluso con l’esecuzione di controlli mirati e verifiche di routine.

Blitz della polizia con cane antidroga nel centro storico di Tarquinia. Il controllo straordinario, avvenuto venerdì 17 aprile, ha portato all'identificazione di 26 persone, alla denuncia di una donna e alla segnalazione alla prefettura di un 19enne.Lotta alla drogaL'attività degli agenti del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Cane antidroga fiuta 2mila euro di cocaina, arrestato 34enne di TarquiniaUn 34enne di Tarquinia è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Centro Storico sotto la lente: blitz della Polizia con cane antidroga. Spaccio e furti nel mirino Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Centro storico sotto la lente: blitz della polizia con cane antidroga. Spaccio e furti nel mirino; Carabinieri in piazza Rosselli con i cani antidroga: scattano i controlli nei locali; Droga spedita con i corrieri, blitz della finanza con i cani. Sequestri e un arresto; Roma, condominio della droga a Ponte di Nona: cane antidroga fiuta oltre 12 kg di droga nascosti tra cantine e appartamenti. Tarquinia – Nuovo blitz della Guardia di Finanza in città: pattuglie e cani antidroga in azione, ancora perquisizioni e sequestriTARQUINIA - Sirene spiegate, ancora una volta, a Tarquinia. La Guardia di Finanza torna in azione nella città etrusca a pochi giorni di distanza dal grande ... etrurianews.it PONTE DI NONA – Blitz nella palazzina, il cane antidroga fiuta 12 chili di cocaina e hashishUn sistema di spaccio strutturato, mimetizzato tra le mura di una palazzina di Ponte di Nona, è stato smantellato dalla Polizia di Stato al termine di una operazione scattata nella periferia est della ... tiburno.tv Spaccio dalla casa ai domiciliari: arrestato 46enne a Taranto Nuovo blitz dei Falchi nello stabile di via Capecelatro: sequestrati cocaina e sistema di videosorveglianza Movimenti sospetti, continui ingressi e uscite rapide di giovani già noti come assuntori: seg facebook Blitz in mare aperto, i Marines USA si calano da un elicottero e sequestrano una nave iraniana nel Mar Arabico x.com