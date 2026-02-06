Cane antidroga fiuta 2mila euro di cocaina arrestato 34enne di Tarquinia

Da viterbotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di finanza ha arrestato un 34enne di Tarquinia dopo aver trovato 2mila euro di cocaina nel suo veicolo. L’uomo stava guidando quando è stato fermato, ma il suo comportamento agitato ha attirato l’attenzione dei militari. Il cane antidroga ha fiutato la droga, portando all’arresto.

Un 34enne di Tarquinia è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dalla Guardia di finanza mentre era a bordo della sua auto, ma il suo atteggiamento particolarmente circospetto e nervoso ha insospettito i miliari. Anche perché il cane antidroga.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

