Cane antidroga fiuta 2mila euro di cocaina arrestato 34enne di Tarquinia

La Guardia di finanza ha arrestato un 34enne di Tarquinia dopo aver trovato 2mila euro di cocaina nel suo veicolo. L’uomo stava guidando quando è stato fermato, ma il suo comportamento agitato ha attirato l’attenzione dei militari. Il cane antidroga ha fiutato la droga, portando all’arresto.

Un 34enne di Tarquinia è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dalla Guardia di finanza mentre era a bordo della sua auto, ma il suo atteggiamento particolarmente circospetto e nervoso ha insospettito i miliari. Anche perché il cane antidroga.

