Autotrasporto sanzioni per oltre 3.000 euro

La Polizia locale ha effettuato controlli mirati nel settore dell’autotrasporto, concentrandosi sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo. Durante le operazioni sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a sanzioni per un totale superiore ai 3.000 euro. Le verifiche si sono concentrate sia sul trasporto di merci che su quello di persone, nell’ambito di attività di vigilanza stradale.

Controlli mirati sull’autotrasporto, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo: è un’attività che la Polizia locale svolge nell’ambito dei servizi di vigilanza su strada dedicati al settore dei trasporti, sia di merci che di persone. La settimana scorsa gli agenti hanno sottoposto a verifica 14 veicoli. Gli accertamenti hanno portato all’elevazione di 16 verbali, per un importo complessivo superiore ai 3.000 euro. Le violazioni riscontrate riguardano principalmente il mancato rispetto dei tempi di guida e dei periodi di riposo previsti dalla normativa. In particolare, cinque...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autotrasporto, sanzioni per oltre 3.000 euro Il Medico della Mutua: L'Esilarante e Cinico Capolavoro di Alberto Sordi in 4K Multi subs Notizie correlate Catania, controlli a due ristoranti in zona Movida: sanzioni per oltre 24.000 euroDue locali della zona della movida a Catania sono stati sottoposti a verifiche approfondite da una task force coordinata dalla Polizia di Stato. Auto abbandonate in strada come rifiuti: rimossi 54 veicoli a Chieri, sanzioni da oltre 1.000 euro ai proprietariIn strada spesso alcune persone abbandonano la spazzatura di casa, ma alcuni lasciano (anche per molti anni) delle auto che non si muovono più e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Autotrasporto, sanzioni per oltre 3.000 euro; Tachigrafi non a norma e limiti ignorati: controlli sui mezzi pesanti a Bari, raffica di sanzioni; Tre morti sull’A1 per un video su TikTok; Francia: stop al cabotaggio per tre aziende dopo gravi violazioni. Autotrasporto, sanzioni per oltre 3.000 euroControlli mirati sull’autotrasporto, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme sui tempi di guida e ... ilrestodelcarlino.it POLIZIA LOCALE, CONTROLLI SULL’AUTOTRASPORTO: SANZIONI PER OLTRE 3.000 EUROControlli mirati sull’autotrasporto, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo: è un’attività che la Polizia locale di Modena svolge n ... tvqui.it L’autotrasporto sciopera fino al 24: a rischio la distribuzione Federalberghi: nessuna ondata di disdette per il Primo maggio. - facebook.com facebook CARO CARBURANTI Il settore dell'autotrasporto è l'unico in cui nessuno ha mai pensato di coprirsi dal rischio aumento prezzi della commodity VITALE per la propria attività (gasolio).... chiedo #CHGNFTT x.com