Blitz dei NAS nel Cassinate | controlli su bar e tavole calde Multe per quasi 3.000 euro

Nei giorni scorsi, i NAS di San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna hanno effettuato controlli su bar e tavole calde, riscontrando irregolarità. Sono state contestate multe per circa 3.000 euro, rafforzando l’attenzione sulla sicurezza alimentare e la trasparenza verso i consumatori nella zona.

Giro di vite dei Carabinieri sulla sicurezza alimentare e sulla trasparenza verso i consumatori. Nei giorni scorsi, i militari delle stazioni di San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, supportati dagli specialisti del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina, hanno passato al.

