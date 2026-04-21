Blitz a Gallarate | alcol ai minori e lavoro nero sanzioni e sequestri

Martedì 21 aprile 2026, le forze dell’ordine di Gallarate hanno effettuato un’operazione di controllo in diversi esercizi pubblici e attività commerciali della città. Durante il blitz sono stati riscontrati casi di somministrazione di alcol a minori e di lavoro irregolare. Sono state elevate sanzioni e sono stati sequestrati alcuni beni. La operazione ha coinvolto il Commissariato locale e la Polizia Municipale.

Il Commissariato di Gallarate e la Polizia Locale hanno condotto una vasta operazione di controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività commerciali della città martedì 21 aprile 2026. L’intervento ha portato alla sanzione di due locali, al sequestro di merci vendute abusivamente e all’individuazione di un lavoratore impiegato senza regolare contratto. Tra le violazioni più gravi emerse durante le verifiche figura la vendita di bevande alcoliche a soggetti minorenni. Irregolarità amministrative e rischi per la sicurezza pubblica. Le ispezioni hanno colpito diverse tipologie di attività, evidenziando carenze che spaziano dalla gestione del personale alla sicurezza strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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