Blanco esalta Firenze tutto esaurito al Mandela Forum Concerto fantastico

A Firenze, il concerto di Blanco al Mandela Forum ha registrato il tutto esaurito. L'artista ha descritto lo spettacolo come “fantastico”, portando sul palco i brani del suo nuovo album, Ma’, pubblicato il 3 aprile scorso sotto etichetta Emi Records Italy, parte del gruppo Universal Music Italy. Il tour nei palazzetti segue questa uscita discografica e coinvolge il pubblico presente in modo attivo e partecipativo.

Firenze, 21 aprile 2026 – Il tour nei palazzetti di Blanco arriva dopo l'uscita, lo scorso 3 aprile, di Ma', il nuovo album per Emi Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi. A consacrare il ritorno di Blanco 15 brani, di cui 11 inediti oltre ai singoli estratti negli scorsi mesi "Piangere a 90", "Maledetta Rabbia" e "Anche a vent'anni si muore" - tutti ai vertici delle classifiche streaming e radio - e al più recente "Ricordi" con Elisa, pubblicato venerdì 27 marzo, attualmente in rotazione radiofonica. https:www.lanazione.itfirenzeculturaconcerto-blanco-mandela-k5924ter Il concerto di lunedì sera a Firenze è stato trionfale, con una energia pazzesca che ha esaltato i fan.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blanco esalta Firenze, tutto esaurito al Mandela Forum. “Concerto fantastico” Notizie correlate Tra dannazione e Paradiso, Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito: “Buonasera Firenze. Concerto al Franchi quando lo stadio sarà pronto”Firenze, 21 marzo 2026 – Achille Lauro apre il concerto fiorentino con una struggente e intensa dichiarazione d’amore, il Mandela Forum vibra sulle... Da Sanremo a Firenze, Luchè in concerto al Mandela ForumFirenze, 14 marzo 2026 – Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston con il brano “Labirinto”, in gara alla 76esima edizione del Festival di... Approfondimenti e contenuti Blanco esalta Firenze, tutto esaurito al Mandela Forum. Concerto fantasticoIl concerto di lunedì sera a Firenze è stato trionfale, con una energia pazzesca che ha esaltato i fan. Sui social i fan lo esaltano: E’ stato stupendo, Energia pura, Fantastico. lanazione.it BLANCO: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di FirenzeBlanco si è esibito in concerto ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze con il suo Blanco Live 2026 - Il Primo Tour Nei Palazzetti ... rockon.it