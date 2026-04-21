Bit BIM e Bios | l’Innovazione incontra l’Umano all’ottava edizione di ANACI Bergamo Incontra

Il 8 maggio 2026, la Fiera di Bergamo ospiterà l’ottava edizione di “ANACI Bergamo Incontra”, intitolata “Bit, BIM e Bios: Progettare la Rigenerazione tra IA e Sicurezza”. L’evento si concentrerà su temi legati all’innovazione digitale nel settore edilizio e alla sicurezza, coinvolgendo professionisti e aziende del settore. Sarà l’occasione per approfondire le ultime novità legate alle tecnologie di progettazione e rigenerazione urbana.

L’ 8 maggio 2026 la Fiera di Bergamo ospiterà l’ottava edizione di “ANACI Bergamo Incontra”, dal titolo “Bit, BIM e Bios: Progettare la Rigenerazione tra IA e Sicurezza”. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano comprendere e anticipare i cambiamenti che stanno trasformando il mondo dell’abitare e della gestione degli spazi urbani. Questo convegno si distingue per la sua capacità di andare oltre i confini della mera innovazione tecnica: rappresenta infatti un momento di confronto tra tecnologia avanzata e dimensione umana, dove l’Intelligenza Artificiale e il Building Information Modeling (BIM) vengono analizzati non solo come strumenti potenti, ma come opportunità per ripensare il modo in cui viviamo, progettiamo e rigeneriamo il territorio e il tessuto sociale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Turismo, la storia incontra il grande cinema: le Isole Egadi alla BIT 2026Le Isole Egadi saranno presenti alla prossima BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dal 10 al 12 febbraio nello stand The Best of Western... Radici Digitali: quando l’artigianato incontra l’innovazioneAl via a Napoli il nuovo ciclo di incontri dedicato al futuro dei mestieri tra tecnologia, comunicazione e saper fare.