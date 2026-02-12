A Napoli è partito il nuovo ciclo di incontri dedicato a chi lavora con le mani e vuole capire come la tecnologia può aiutarli. Artigiani e innovatori si incontrano per parlare di come unire tradizione e modernità. Gli eventi puntano a mostrare nuove opportunità e a far conoscere le ultime novità nel settore. La città si anima di proposte pratiche e stimoli concreti per chi vuole restare al passo con i tempi.

Al via a Napoli il nuovo ciclo di incontri dedicato al futuro dei mestieri tra tecnologia, comunicazione e saper fare. Il primo appuntamento, intitolato “Oltre il Mestiere”, è in programma lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 11.00, presso il Palazzo di Casartigiani, in Piazza Giuseppe Garibaldi 73 a Napoli e sarà dedicato al connubio tra innovazione e settore del beauty e del benessere e vedrà come portavoce d’eccezione Annie Guglielmo, fondatrice di Annì Beauty Experience. L’evento segna l’avvio di un percorso pensato per accompagnare i professionisti nella transizione digitale, senza mai perdere il valore autentico del tocco umano. 🔗 Leggi su 2anews.it

Radici Digitali: quando l'artigianato incontra l'innovazione

