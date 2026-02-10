Turismo la storia incontra il grande cinema | le Isole Egadi alla BIT 2026

Le Isole Egadi si preparano a conquistare la BIT di Milano. Dal 10 al 12 febbraio, le isole saranno nello stand The Best of Western Sicily, pronte a mostrare il loro fascino tra mare, storia e cinema. Una vetrina importante per far conoscere il loro paesaggio unico e l’atmosfera che le rende uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo.

Le Isole Egadi saranno presenti alla prossima BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dal 10 al 12 febbraio nello stand The Best of Western Sicily del Padiglione 11, per raccontarsi come uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, dove natura protetta, storia millenaria e immaginario cinematografico si fondono in un’unica esperienza. Mercoledì, 11 febbraio alle ore 10, il sindaco Giuseppe Pagoto e altri rappresentanti delle istituzioni locali incontrano la stampa all’interno dello stand per raccontare le Isole Egadi non solo come destinazione turistica, ma come luogo simbolico in cui il Mediterraneo racconta sé stesso: un paesaggio autentico, protetto e cinematografico, capace di parlare al futuro attraverso la forza della sua storia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turismo, la storia incontra il grande cinema: le Isole Egadi alla BIT 2026 Approfondimenti su Isole Egadi Bit 2026, il grande viaggio nel turismo che diventa esperienza Domani apre i battenti a Rho la Bit 2026, la Borsa internazionale del turismo. Turismo, presentato lo stand Abruzzo alla Bit 2026 Questa mattina a Milano è stato presentato ufficialmente lo stand dell’Abruzzo alla Bit 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Isole Egadi Argomenti discussi: Riccione tra cinema, cultura, sport e Carnevale: un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti; Siena anni ’50 tra memoria e turismo. La storia della città nel libro di Cresti; Incontro Storie dal confine orientale; A mente aperta: ciclo di incontri a Trebaseleghe con giovani laureati del territorio. La Sicilia eterna, tra storia, miti e tradizioniL’archivio di pietra della Sicilia non mente. Racconta la storia millenaria di un territorio che ha vissuto diverse vite, in un itinerario complesso. Già visitando la Necropoli di Pantalica (per non ... ansa.it Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, Rai 2/ Trama e cast di una storia vera, oggi 30 gennaio 2026Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, in onda oggi, venerdì 30 gennaio, su Rai 2 alle 21.20, è un film biografico che racconta una storia vera. ilsussidiario.net Segnalato da un cittadino, l’AMP Isole Egadi attiva ISPRA per il recupero e le analisi scientifiche - facebook.com facebook Le Isole #Egadi sono un invito a rallentare e a lasciarsi incantare da una bellezza autentica, selvaggia e senza tempo visitsicily.info/localita/egadi/ Roberto #visitsicilyinfo #favignana #levanzo #marettimo #trapani #beaches #Island x.com

