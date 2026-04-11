Larciano violento impatto tra camion e moto | 21enne in codice rosso

Nella mattinata di sabato 11 aprile, nella zona di Cecina di Larciano, si è verificato un incidente tra un camion e una motocicletta. Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e stabilizzare il ferito, che è stato successivamente condotto in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un violento impatto tra un mezzo pesante e una motocicletta ha scosso la zona di Cecina di Larciano nella mattinata di questo sabato 11 aprile, lasciando un ventiduenne gravemente ferito. Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 11 lungo la via Circonvallazione, quando il giovane conducente della moto è stato travolto da un camion. Il ventunenne, rimasto vittima dello scontro sulla carreggiata, ha riportato diverse fratture a seguito della caduta sull’asfalto. Nonostante la gravità delle lesioni fisiche, i professionisti del soccorso che sono intervenuti sul posto hanno evidenziato come il ragazzo sia rimasto lucido durante tutta la fase di assistenza iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Larciano, violento impatto tra camion e moto: 21enne in codice rosso Scontro violento a Benevento: 21enne sbalzato, codice rossoUn drammatico scontro stradale ha scosso il pomeriggio di oggi nel cuore del rione Pacevecchia, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale San... Leggi anche: Zanica, scontro tra un’auto e una moto: 17enne soccorso in codice rosso