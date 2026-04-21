Si apre un procedimento giudiziario su un caso che riguarda la morte di un bambino, che era stato adottato dall'uomo ora sotto accusa. L'uomo è stato formalmente accusato di omicidio e di venticinque altri reati che includono maltrattamenti fisici e sessuali. La vicenda sta attirando l'attenzione sulla gravità delle accuse e sul procedimento legale in corso.

La giuria ha appreso che il bambino è stato “trattato abitualmente con maltrattamenti, abusi sessuali e aggressioni fisiche” prima di essere ucciso da un insegnante di scuola secondaria che lo aveva adottato. Jamie Varley, l’insegnante di 37 anni, e il suo compagno, John McGowan-Fazakerley, di 32 anni, erano in procinto di adottare Preston Davey. Varley è accusato di omicidio, oltre ad altre 25 accuse relative a maltrattamenti sessuali e fisici nei confronti del bambino. McGowan-Fazakerley è accusato di aver permesso la morte di un minore e di altri quattro reati. Nel primo giorno del processo presso la Crown Court di Preston, il pubblico ministero Peter Wright KC ha affermato che la coppia di Blackpool “aveva una relazione apparentemente stabile e affettuosa”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bimbo violentato e ucciso dall’uomo che lo aveva adottato: il processo

Upon my return, the Regent’s child clings to me: 'Mother, don’t leave!' #drama #love #engsub

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