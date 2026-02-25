Lieto fine tenero | il cagnolino abbandonato all’aeroporto di Las Vegas adottato dall’agente che lo ha salvato

Un cagnolino abbandonato all’aeroporto di Las Vegas ha trovato una nuova casa grazie all’intervento di un agente di sicurezza. La causa è il gesto di lasciarlo senza cure, ma l’agente ha deciso di prenderlo con sé e offrirgli affetto. Il piccolo ora vive in una famiglia stabile, lontano dalla strada e dalla solitudine. La vicenda dimostra come un gesto di compassione possa cambiare la vita di un animale abbandonato.

Una vicenda iniziata con un atto di abbandono si è trasformata in una storia di riscatto e solidarietà all'interno dell'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas. Un piccolo esemplare di Goldendoodle, mollato dalla sua padrona, ha trovato una nuova famiglia grazie all'intervento risolutivo delle forze dell'ordine e alla successiva decisione di uno degli agenti coinvolti nelle operazioni di soccorso. Il fatto è avvenuto lo scorso 2 febbraio, quando il personale della compagnia aerea JetBlue ha comunicato a una passeggera l'impossibilità di imbarcare l'animale. Nonostante la donna sostenesse che il cane fosse un animale di servizio, la documentazione necessaria risultava incompleta.