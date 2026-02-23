È stato arrestato il poliziotto che a gennaio aveva ucciso un uomo a Rogoredo

Un agente di polizia è stato fermato dopo che a gennaio ha sparato e ucciso un uomo a Rogoredo, in seguito a un presunto tentativo di alterare le prove. La procura di Milano ha accertato che il poliziotto avrebbe cercato di nascondere le circostanze reali dell’intervento, inizialmente descritto come un caso di legittima difesa. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle situazioni di emergenza da parte delle forze dell’ordine.

Per la procura di Milano ci sarebbe stato un tentativo di depistare le indagini sull'omicidio, inizialmente presentato come legittima difesa La polizia ha arrestato Carmelo Cinturrino, un agente di polizia che il 26 gennaio aveva ucciso il 28enne di origini marocchine Abderrahim Mansouri a Rogoredo, quartiere alla periferia sudest di Milano. Inizialmente Cinturrino e altri agenti avevano detto che Mansouri, noto alla polizia per vari precedenti penali, aveva puntato contro di lui una pistola, poi rivelatasi a salve. Le indagini hanno poi messo in dubbio questa ricostruzione: la procura ha disposto il fermo di Cinturrino anche perché ha stabilito che l’uomo ucciso non aveva con sé nessun’arma al momento della morte, e che la pistola ritrovata vicino al suo cadavere sarebbe stata messa lì in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’indagine sul poliziotto che ha ucciso M.A. a Rogoredo: «Il 28enne aveva droga»In un’operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto ha ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, che avrebbe puntato contro di lui una pistola a salve.

Rogoredo e le nuove verità sul pusher ucciso dal poliziotto: Salvini aveva definito “eccessiva” l’inchiesta e la destra aveva accelerato sullo scudo penaleUn uomo ucciso a Rogoredo e l’indagine aperta sul poliziotto che ha sparato sono al centro di un dibattito acceso.

È stato arrestato l’agente di polizia che il 26 gennaio aveva ucciso un uomo a Rogoredo, quartiere alla periferia sudest di Milano x.com

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim, avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio - facebook.com facebook