Bimba morta il gip | La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera

Il giudice ha accertato che la madre ha guidato un’auto con il corpo della figlia morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, spostandosi dalla casa del suo compagno fino a Bordighera. La polizia ha ricostruito i movimenti della donna, che avrebbe percorso circa 50 chilometri con il cadavere della bambina. La scoperta è arrivata dopo un’indagine durata settimane, che ha portato a questo grave risultato.

Manuela A., la donna di 43 anni in carcere per l'omicidio preterintenzionale della figlia di 2 anni, avrebbe viaggiato in macchina dalla casa del compagno, anche lui indagato a piede libero per lo stesso reato, fino aBordighera con sua figlia morta da ore. Ne è convinto il gip che lo scrive nell'ordinanza con la quale ha disposto l'arresto della donna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bimba sarebbe morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio, tra mezzanotte e le 2. Quando la donna, alle 8.21 del mattino, ha chiesto l'intervento del 118 presso la sua casa a Bordighera,per il giudice la piccola era già morta da diverse ore.