Bimba di 2 anni morta a Bordighera il compagno della mamma | Sono innocente non ho fatto del male a nessuno

Un uomo che era il compagno della donna accusata dell’omicidio preterintenzionale di una bambina di due anni a Bordighera si è difeso, affermando di essere innocente e di aver fatto solo del bene. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità. La piccola è deceduta in circostanze ancora da chiarire.