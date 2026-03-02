Bimba di 2 anni morta a Bordighera il compagno della mamma | Sono innocente non ho fatto del male a nessuno
Un uomo che era il compagno della donna accusata dell’omicidio preterintenzionale di una bambina di due anni a Bordighera si è difeso, affermando di essere innocente e di aver fatto solo del bene. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità. La piccola è deceduta in circostanze ancora da chiarire.
Parla l'ex compagno della donna accusata di omicidio preterintenzionale della sua figlia più piccola, 2 anni, avvenuto a Bordighera: ""Io non ho fatto niente di male, ho fatto solo del bene. Sono innocente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: indagato anche il compagno della madreABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura Si allarga l’inchiesta sulla morte della bambina di due anni avvenuta a...
Bimba morta a Bordighera, le sorelline in auto con il cadavere. La badante del nonno: “La mamma la picchiava”Le sorelline della bimba di 2 anni residente a Bordighera erano in auto con la madre e con il cadavere della minore diverse ore prima del...
Stimigliano, bimba di due anni trovata morta in casaLa tragedia nel paesino in provincia di Rieti. Sul corpo trovate abrasioni dagli operatori del 118 accorsi in via Cavour. La salma restituita alla famiglia ... roma.corriere.it
Bimba di 2 anni morta a Bordighera, i dubbi di Bruzzone sul compagno di Manuela Aiello e il trasporto in autoBruzzone a La vita in diretta sul caso della bimba morta a Bordighera: Se c’è stato uso di oggetto contundente il preterintenzionale non basta ... virgilio.it
