Bilancio del Comune | Bucci Numeri sorprendenti ora rivediamo gli aiuti

Il dibattito sul bilancio comunale di Genova continua a essere al centro dell’attenzione, con il centrodestra che sostiene che la maggioranza abbia fornito dati falsi riguardo a un deficit di 50 milioni di euro scoperto all'inizio del mandato dell’attuale amministrazione. Il sindaco ha commentato i numeri come sorprendenti e ha annunciato una revisione degli aiuti finanziari in corso. La questione resta aperta, senza che siano stati ancora trovati accordi ufficiali.

Prosegue il rimpallo sui numeri del bilancio del Comune di Genova, con il centrodestra che accusa la maggioranza a Tursi di avere mentito sul buco da 50 milioni di euro trovati appena l'amministrazione Salis si è insediata. Un debito ereditato che secondo l'attuale minoranza non sarebbe esistito.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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