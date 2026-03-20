I sultani del Golfo furiosi con Trump per la guerra | L’America ha perso il controllo ora rivediamo gli accordi

I sultani del Golfo hanno espresso rabbia nei confronti di Donald Trump per la gestione della guerra, accusando gli Stati Uniti di aver perso il controllo della situazione. In una dichiarazione ufficiale, hanno annunciato che rivedranno gli accordi esistenti con gli Stati Uniti, sottolineando il loro disappunto riguardo alle recenti evoluzioni sul fronte internazionale. La tensione tra le parti ha portato a un confronto diretto sulle future alleanze e strategie.

C’era una volta l’ Età dell’Oro. Donald Trump voleva portarla agli Usa, ma c’era un gruppo di Paesi che credeva di essersela già aggiudicata: quelli del Golfo. Sui petrodollari le monarchie di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi e non solo stavano costruendo hub «dorati» – per il club dei ricchi, ovviamente – a base di hotel e grattacieli, affari e turismo, sport e innovazione tecnologica. Trump in questo pareva l’ alleato perfetto – nessun presidente Usa come lui è tanto sensibile al fascino del denaro, e nel Golfo punta(va) le fiches pure dei suoi affari personali e di famiglia. Non a caso il primo viaggio del suo secondo mandato alla Casa Bianca aveva scelto di farlo proprio tra le palme e gli sfarzi di Riad, Doha e Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Open.online

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