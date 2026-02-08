La maggioranza difende il suo lavoro, sostenendo di aver trovato risorse extra per aiutare le famiglie in un momento economico difficile. I numeri però dividono le parti, con chi critica la reale portata degli aiuti e chi invece rivendica di aver fatto il massimo possibile. La discussione si infiamma tra chi chiede più trasparenza e chi difende gli sforzi fatti finora.

"È un merito della maggioranza essere riuscita, in un contesto finanziario estremamente complesso, a reperire risorse aggiuntive e a destinarle in modo concreto alle famiglie. Aumentare gli stanziamenti per i servizi alla persona, mantenendo al tempo stesso l’ equilibrio dei conti, è il risultato di scelte responsabili e di una gestione attenta, non di improvvisazioni". Parole dell’assessore al Bilancio, Marco Giacanella, dopo l’attacco della consigliere di opposizione Maria Ambrogini. "Si sostiene – rimarca l’assessore – che le somme per le famiglie sarebbero garantite dalla sospensione delle quote capitali dei mutui, ma è evidente che la consigliera Ambrogini non ha compreso cosa ha votato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio e aiuti alle famiglie: scontro sui numeri

Il Comune di Recanati ha adottato misure di sostegno economico per le famiglie che frequentano gli asili nido comunali, al fine di alleviare le spese e favorire l'accesso ai servizi educativi per i più piccoli.

Le famiglie con disabili gravissimi a Castelfranco temono di perdere gli aiuti.

