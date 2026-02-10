Questa sera il consiglio comunale di Riccione discuterà il nuovo regolamento sull’addizionale Irpef. Il Comune ha deciso di ridurre le aliquote per i cittadini, ma l’opposizione dice che si poteva fare di più. Giovedì sera si aspetta la conferma ufficiale delle nuove aliquote.

Taglio all’addizionale Irpef per i cittadini riccionesi. Ma per l’opposizione si poteva fare di più. Giovedì sera il regolamento con le nuove aliquote arriverà in consiglio comunale per l’approvazione. Ma prima, questa sera, è stata convocata la Commissione controllo e garanzia con le opposizioni intenzionate a verificare ogni aspetto del regolamento. Ad avere uno sgravio importante sul valore dell’addizionale Irpef pagata saranno i redditi tra 15mila e 28mila euro. Per questi contribuenti l’aliquota passerà da 0,60 a 0,50. Un semplice 0,1 può apparire poca cosa ma equivale un taglio di circa 18% sulla cifra versata un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addizionale Irpef. Il taglio scatena la battaglia

Fratelli d'Italia Umbria critica la decisione della Giunta Proietti di aumentare l'addizionale regionale IRPEF dal 2026, accusandola di vanificare il taglio fiscale promosso dal Governo.

Ogni anno, si torna a parlare di tagli fiscali e di quanto queste modifiche possano alleggerire le tasche dei cittadini.

