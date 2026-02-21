Roseto | cittadini mappano barriere città più accessibile entro

A Roseto degli Abruzzi, i cittadini hanno deciso di mappare le barriere architettoniche per migliorare l’accessibilità. La causa è il desiderio di rendere la città più fruibile a tutti, soprattutto alle persone con disabilità. Grazie a un coinvolgimento diretto, i residenti segnalano scale, marciapiedi sconnessi e ostacoli nascosti lungo le strade e nelle piazze principali. Il progetto mira a individuare subito le criticità e pianificare interventi concreti per eliminare gli ostacoli.

Roseto degli Abruzzi Avvia la Mappatura delle Barriere Architettoniche con un Piano Partecipativo. Roseto degli Abruzzi ha dato il via a un ambizioso progetto per eliminare le barriere architettoniche e sensoriali, coinvolgendo direttamente i cittadini nella redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). L'iniziativa, presentata nella serata del 20 febbraio 2026, mira a rendere la città più inclusiva e accessibile a tutti, attraverso un approccio partecipativo che mette al centro le esigenze della comunità. Il progetto vede la collaborazione tra l'Amministrazione comunale, tecnici specializzati e associazioni del territorio, tra cui CONFAD e ASP 2.