Biella immagini intime rubate su WhatsApp | 16enne inganna una compagna e diffonde gli scatti 8 studenti indagati per pedopornografia

A Biella, una ragazza di quindici anni è stata vittima di uno scherzo tramite WhatsApp da parte di un coetaneo di sedici anni, che ha condiviso immagini intime senza il suo consenso. L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di otto studenti, sospettati di aver prodotto e diffuso materiale pedopornografico. La vicenda ha suscitato grande sconcerto tra i residenti e le autorità locali, che stanno procedendo con approfondimenti legali.

Una vicenda dolorosa e sconvolgente ha colpito la comunità di Biella. Secondo quanto riportato dall'ANSA, una studentessa di quindici anni è rimasta vittima dello spietato inganno di un compagno di scuola sedicenne. Il giovane ha rassicurato la ragazza invitandola a condividere contenuti intimi tramite la funzione a visualizzazione singola di WhatsApp, sostenendo falsamente che i file sarebbero scomparsi dopo l'apertura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Biella, chiede foto hot a una ragazzina e poi le diffonde: indagato un 16enne | Nei guai altri sette minorenniSarebbe stata corteggiata da un ragazzo di poco più grande, che frequentava la sua stessa scuola, e gli avrebbe inviato - su sua richiesta - foto hot. Immagini intime rubate e diffuse online: ipotesi di una rete nel LecceseL’inchiesta parte dalla denuncia di una giovane che aveva posato per un servizio fotografico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Biella, le foto hot rubate alla 15enne sui cellulari delle scuole in città: 8 indagati per pedopornografia e istigazione al suicidio.; Mettono on line le foto osé rubate a una studentessa: otto minorenni indagati.