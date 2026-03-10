Monopattini e bici in sharing a Roma cambiano le corse gratuite | meno minuti e nuove regole nel prossimo bando

A Roma, i servizi di sharing di monopattini e biciclette stanno per cambiare. Il Comune prevede di pubblicare un nuovo bando entro maggio, con una modulistica rivista e regole aggiornate. Le corse gratuite, finora molto apprezzate, potrebbero scomparire, mentre si introducono nuove modalità di registrazione attraverso un’app dedicata. I dettagli ufficiali saranno comunicati nelle prossime settimane.

L'amministrazione vuole pubblicare la gara già nelle prossime settimane. Allo studio anche nuove sanzioni per gli operatori che non rispetteranno le regole. Tutte le indiscrezioni Pubblicare il bando già entro la fine di marzo o, al più tardi, entro aprile. Una nuova applicazione per registrarsi, cambieranno alcune regole e, molto probabilmente, non ci saranno più le famose "corse gratuite". Il Comune di Roma si sta preparando per la nuova gara per la gestione del servizio di micromobilità in sharing. Il precedente bando, che ha regolamentato in città l'utilizzo di bici e monopattini elettrici, scadrà a novembre 2026 ed è ormai tempo di individuare i nuovi (o vecchi) operatori per la Capitale.

