Fine settimana di Fiera e festività | aperture gratuite e straordinarie a Casa Bruschi

Durante il fine settimana, la Casa Museo Ivan Bruschi sarà aperta gratuitamente in occasione della Fiera Antiquaria e delle festività. L’evento si svolge ad Arezzo e prevede aperture straordinarie per consentire al pubblico di visitare la struttura senza costi d’ingresso. La Casa Museo fa parte del patrimonio culturale gestito da Intesa Sanpaolo e sarà accessibile in orari ampliati durante il periodo.

Arezzo, 31 marzo 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria e delle festività offre opportunità di visita con aperture straordinarie e ingresso libero. Domenica 5 e in via straordinaria lunedì 6 aprile l’ingresso sarà gratuito, in linea con la Domenica al Museo del Ministero della Cultura e con le iniziative delle quattro sedi delle Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. In queste festività sarà possibile scoprire grazie ad apposite visite guidate che si svolgeranno alle 16, oltre alla collezione di Ivan Bruschi, anche la nuova mostra La cartamoneta in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine settimana di Fiera e festività: aperture gratuite e straordinarie a Casa Bruschi Articoli correlati Fine settimana di Fiera Antiquaria a Casa BruschiArezzo, 25 febbraio 2026 – In occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, sarà possibile sperimentare... Casa della salute, la Asl: "Aperture straordinarie"MONTE ARGENTARIO Problema tecnico alla Casa di Comunità, l’Asl mette in campo aperture straordinarie dello sportello anagrafe sanitaria per il cambio...