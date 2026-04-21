biblioteca e archivio di stato particolari macchine del tempo

All'inizio dell'anno, si è iniziato a parlare di un evento legato a Dante, con un riferimento a una rima che indicava una possibile importanza. Ora, ci si prepara per il 2026, quando alla Biblioteca Mazzini e all’Archivio di Stato si svolgeranno attività e iniziative dedicate al poeta. Questi luoghi conservano documenti e materiali storici che saranno protagonisti di un calendario di eventi legati alla figura di Dante.

Tutto inizia con una rima: quando, a inizio anno, abbiamo iniziato a sentire "attenti: sarà importante per Dante" non sapevamo ancora che nel 2026 alla Biblioteca Mazzini e all’ Archivio di Stato molto ci sarebbe stato di importante per Dante. Le nostre uscite sono iniziate proprio con la mostra dantesca alla Biblioteca Mazzini. La parte più bella? I grandi volumi della Divina Commedia illustrati da Nattini. Alcuni di noi hanno riconosciuto Beatrice nell’Eden e abbiamo potuto vedere le tombe degli eretici prima di incontrare Farinata tra i banchi di scuola. Non solo Dante: libri, libri, libri e.. filze: la Biblioteca ci ha poi svelato che a volte i libri custoditi non sono solo quelli visibili e che per gestirli servono regole rigide.🔗 Leggi su Lanazione.it

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