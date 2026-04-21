Betty Blue rottura tra azienda e sindacati

Il confronto tra i sindacati e Betty Blue spa, azienda guidata da Elisabetta Franchi, si è interrotto durante la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto il 31 dicembre 2025. La discussione si è interrotta prima di raggiungere un accordo definitivo. La decisione di sospendere le trattative è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.

Si interrompe il confronto tra sindacati e Betty Blue spa, azienda guidata da Elisabetta Franchi, sul rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto il 31 dicembre 2025. A sancire la rottura è stata l’assemblea sindacale del 15 aprile, durante la quale lavoratrici e lavoratori hanno respinto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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