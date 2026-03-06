Bologna, 6 marzo 2026 – Stato di agitazione e sciopero (la data è da decidere) per lavoratrici e lavoratori di "Betty Blue" di Elisabetta Franchi. "Dopo mesi di attesa" per l'avvio della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, scaduto il 31 dicembre scorso, il personale, insieme alla Filcams-Cgil di Bologna, ha deciso "all'unanimità di proclamare l'agitazione: trascorsi oltre quattro mesi dall'invio della nuova piattaforma, è stata purtroppo una scelta inevitabile. Nonostante l'azienda continui a crescere economicamente, e continui a richiedere massima disponibilità ai propri dipendenti, la trattativa non è mai cominciata", spiega il sindacato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scioperi in vista alla "Betty Blue" di Elisabetta Franchi per il rinnovo del contratto

