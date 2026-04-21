Bertin sui salari | Sì a dialettica tra organizzazione datoriali e sindacali

Da padovaoggi.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 aprile è scaduto il termine previsto per l’attuazione della delega in materia di contrattazione, lasciando aperti diversi aspetti riguardanti le relazioni tra organizzazioni datoriali e sindacali. Bertin ha espresso favore per un confronto tra le parti, sottolineando l’importanza di un approccio dialettico. La questione riguarda i salari e le modalità di negoziazione collettiva, senza ulteriori dettagli sulle eventuali azioni successive.

Il 18 aprile è passato e, con esso, sono scaduti anche i termini previsti per l’attuazione della delega in materia di contrattazione. «Una buona notizia perché ora il decreto Primo Maggio, attualmente in fase di predisposizione da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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