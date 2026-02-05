Crescono i servizi diminuiscono negozi Bertin | Quando si abbassa una serranda la città perde un presidio
La città di Padova vede ancora più negozi chiudere, mentre aumentano i servizi. Bertin commenta: «Quando si abbassa una serranda, la città perde un presidio». I dati ufficiali mostrano come il settore dei servizi stia crescendo, mentre i negozi tradizionali continuano a ridursi.
I dati diffusi dalla Camera di Commercio sulla composizione delle imprese padovane confermano la centralità del terziario di mercato e, in particolare, del comparto dei servizi. Un quadro che per Confcommercio Padova non sorprende, ma che mette anche in evidenza la contrazione del commercio di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Camera di Commercio Padova
"Bagni chimici sotto il naso e niente panchine": la gelateria senza glutine si arrende e abbassa la serranda dopo il calo di incassi
La gelateria senza glutine, costretta a chiudere, ha deciso di abbassare la serranda a causa di un calo di incassi.
Da salotto buono della città a salotto vuoto, 200 locali sfitti: anche il lungomare perde negozi (ma si riempie di bazar)
Ultime notizie su Camera di Commercio Padova
Argomenti discussi: Inflazione all’1% a gennaio, riparte la spinta di alimentari e servizi; Lo sport vale l’1,5% del Pil. Crescono gli occupati, calano i sedentari. Ma il 40% degli impianti è stato realizzato negli anni ‘70/‘80; Confesercenti Piacenza: calano i piccoli negozi, ma crescono le superfici di vendita; MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo, turismo: crescono gli arrivi ma calano le presenze.
Imprese ravennati, il 2025 si chiude in positivo: crescono servizi e costruzioniIl sistema imprenditoriale della provincia di Ravenna chiude il 2025 con un segnale incoraggiante: il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni si attesta a +60 imprese, pari a una crescita dello stock ... ravennawebtv.it
Prato e Pistoia, economia a due velocità: crescono i servizi, frena la manifatturaPrato, 9 gennaio 2026 – Il numero complessivo delle imprese attive regge, ma sotto la superficie emergono segnali di fragilità che riguardano soprattutto la manifattura, settore chiave per l’economia ... lanazione.it
L'emergenza: crescono gli investimenti di pedone. Intanto i servizi antidegrado intensificano i controlli con migliaia di presìdi e centinaia di arresti, mentre cambiano anche i canali con cui i cittadini contattano gli agenti, sempre più spesso attraverso sportelli e facebook
Sardegna in ripresa! Nel 2025 saldo +1.521 imprese grazie a meno chiusure. Crescono servizi (+3,3%) e turismo (+1,6%), in calo commercio e manifattura. Nord Sardegna +1,55%, Gallura +2,12%, oltre 136mila addetti tinyurl.com/284uhf5y x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.