Distacchi sindacali Aran | validi per anzianità e pensione ma con limiti sui benefici

Recentemente, l’Aran ha chiarito che il lavoro svolto in distacco o permesso sindacale viene considerato ai fini dell’anzianità di servizio e della pensione, senza influenzare questi aspetti. Tuttavia, questa attività non viene considerata uguale a un impiego ordinario per quanto riguarda i benefici accessori. La distinzione tra i diversi tipi di attività è stata evidenziata in un documento ufficiale, precisando quali effetti hanno nel percorso lavorativo.

L’attività svolta in distacco o permesso sindacale non incide sulla maturazione dell’anzianità di servizio né sul diritto alla pensione, ma non equivale alla prestazione lavorativa ordinaria ai fini dei benefici accessori. È quanto chiarisce l’Aran in un orientamento pubblicato il 7 aprile, relativo all’articolo 19, comma 3, del CCNQ del 2017. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Distacchi sindacali, Aran: permessi 104 non riproporzionati anche con orario ridottoI permessi previsti dalla legge 1041992 non devono essere riproporzionati in caso di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta. Distacchi sindacali part-time, Aran: nessun recupero dei giorni persi per infortunioNel caso di distacco sindacale a tempo parziale, le giornate non fruite a causa di infortunio non possono essere recuperate.