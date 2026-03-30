Berrettini-Buse ATP Marrakech 2026 | orario tv programma streaming

Al torneo ATP di Marrakech del 2026, si sfidano i tennisti Matteo Berrettini e Buse. L’evento rappresenta il primo grande appuntamento sulla terra battuta dopo le competizioni su cemento a Indian Wells e Miami. L’orario delle partite, le modalità di visione in tv e streaming, e il programma completo sono stati annunciati nelle ultime ore.

Dopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Dal 30 al 5 aprile va infatti in scena l’ATP 250 di Marrakech, nella settimana che dà il via alla stagione su terra. Dopo i primi match di oggi, domani sarà un day-2 già piuttosto ricco, con Matteo Berrettini che farà il suo esordio in Marocco. Il romano si è fermato al terzo turno del Masters 1000 di Miami, battuto dal monegasco Valentin Vacherot. L’azzurro sta continuando lentamente la sua risalita e la forma fisica sembra essere migliore di torneo in torneo. Il numero 85 della classifica ATP, campione a Marrakech nel 2024, è stato inserito nell’ultimo quarto di tabellone, quello di Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Berrettini-Buse oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streamingIl match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il secondo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 21. Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’azzurro...