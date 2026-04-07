Matteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026. La partita si giocherà in una giornata specifica, con orario e canale di trasmissione ancora da comunicare. La sfida sarà disponibile in streaming e in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento dal vivo. Il torneo, che si svolge sulla terra battuta, prosegue con numerosi incontri di rilievo.

Matteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (ha vinto i primi quattro game, poi l’iberico si è ritirato), il tennista italiano se la dovrà vedere contro il russo in un confronto che si preannuncia particolarmente complicato. L’appuntamento è per mercoledì 8 aprile alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court Ranieri III. Il 29enne romano, numero 90 del ranking ATP e presente a Montecarlo grazie a una wild-card, incrocerà il 30enne moscovita, numero 10 del mondo e testa di serie numero 7 del tabellone (motivo per cui ha usufruito di un bye al primo turno). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

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