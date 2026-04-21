Bernardo Silva Juve spunta un ostacolo | il portoghese avrebbe un’altra priorità Tutti i dettagli

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni ostacoli. Secondo fonti vicine alla trattativa, il centrocampista portoghese preferirebbe valutare altre opzioni prima di impegnarsi con il club italiano. La trattativa tra le parti sembra essere in fase di stallo, mentre le discussioni continuano per cercare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

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