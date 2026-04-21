Bernabò Bocca ottiene di nuovo la fiducia delle imprese di Federalberghi

Federalberghi ha scelto di confermare Bernabò Bocca nel ruolo di presidente, mantenendo così la guida di un’associazione che rappresenta più di 27mila imprese nel settore dell’ospitalità. La decisione è stata comunicata in un momento di particolare importanza per l’organizzazione, che si trova ad affrontare sfide e cambiamenti significativi nel settore. Bocca continuerà a svolgere le sue funzioni nel rispetto delle procedure interne stabilite dall’associazione.

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