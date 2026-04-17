Bernabò Bocca resta presidente di Federalberghi Votato all’unanimità dall’assemblea I complimenti di Sara Funaro

L’assemblea di Federalberghi ha confermato all’unanimità Bernabò Bocca come presidente dell’associazione. La decisione riguarda anche la sua carica alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. La conferma della nomina è stata comunicata senza opposizioni, e la presidente della regione ha espresso i propri complimenti. Bocca, già presidente di Federalberghi, manterrà entrambe le cariche senza modifiche.

Manterrà la doppia presidenza, Bernabò Bocca: oltre a quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze anche la poltrona più alta, per lui un’abitudine, di Federalberghi. Bernabò Bocca è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all’unanimità in occasione della 76a Assemblea nazionale inaugurata oggi a Roma, presso il Salone delle Fontane all’Eur. Per lui anche gli auguri e i complimenti della sindaca di Firenze, Sara Funaro. L’assemblea plenaria ha infatti deciso all’unisono di ridare la fiducia al leader già in carica. “Sentire la partecipazione di tutta la mia...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bernabò Bocca resta presidente di Federalberghi. Votato all’unanimità dall’assemblea. I complimenti di Sara Funaro Notizie correlate Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'; Turismo, Guerra e caro carburante preoccupano, ma l’Italia regge. Federalberghi, Bernabò Bocca riconfermato presidente all’unanimitàRiconfermato all’unanimità alla guida di Federalberghi durante la 76ª assemblea nazionale a Roma, che riunisce 27mila associati, Bocca parla di fiducia e continuità per affrontare le sfide del turismo ... italiaatavola.net Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76/a ... ansa.it 18 | Bernabò Bocca ieri a Porta a Porta. Queste le richieste prioritarie di Federalberghi: una cassa integrazione in deroga per il settore turismo; una proroga più lunga per i contributi previdenziali e tasse nazionali e locali; una moratoria sui mutui e sui - facebook.com facebook