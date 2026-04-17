Federalberghi | Bocca guida il turismo Meloni al vertice di Roma

Venerdì 17 aprile 2026 si è aperta a Roma, presso il Salone delle Fontane all’Eur, la 76ª assemblea nazionale di Federalberghi. Durante l’incontro è stata confermata all’unanimità la presidenza di Bocca, che continuerà a guidare la federazione. La giornata ha visto anche la partecipazione del presidente del consiglio, che si è presentato al vertice insieme ad altri rappresentanti istituzionali.

A Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur, si è aperta venerdì 17 aprile 2026 la 76ª assemblea nazionale di Federalberghi, un evento che ha la riconferma all'unanimità di Bocca alla presidenza della federazione. Il vertice, che riunisce i 27mila associati della categoria, segna l'inizio di un percorso decisionale che vedrà domani la partecipazione della premier Giorgia Meloni per discutere le sfide del comparto ricettivo. La continuità di una leadership consolidata tra delegazioni e territo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federalberghi: Bocca guida il turismo, Meloni al vertice di Roma Notizie correlate Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incontro con Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, unitamente a una delegazione; Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'; Estate 2026, l’allarme di Federalberghi: Puglia a rischio isolamento; Mattarella ha incontrato una delegazione di Federalberghi. Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76/a ... ansa.it Federalberghi, Bernabò Bocca riconfermato presidente all’unanimitàRiconfermato all’unanimità alla guida di Federalberghi durante la 76ª assemblea nazionale a Roma, che riunisce 27mila associati, Bocca parla di fiducia e continuità per affrontare le sfide del turismo ... italiaatavola.net Sembra che le richieste di Federalberghi Cervia non siano cadute nel vuoto: l'amministrazione informa infatti che, alla luce del recente episodio di violenza avvenuto il 4 aprile nel territorio comunale e in vista dell’intenso afflusso turistico atteso per le festività d - facebook.com facebook Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà sabato 18 aprile 2026 alle ore 11.00, presso il Salone delle Fontane a Roma, alla 76ª Assemblea Nazionale di Federalberghi. x.com